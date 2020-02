Quand on met sur pied une structure médicale autogestionnaire, il faut choisir, à bon escient, son mode de fonctionnement.

"Nous avions le choix entre deux formules. Celle du forfait, où le patient s’acquitte d’une cotisation unique. Quelle que soit la fréquence de ses consultations ou le nombre d’actes prestés auprès des paramédicaux", explique le docteur Dumonchaux. Mais dans ce type de configuration, c’est la maison médicale qui impose les prestataires, sans forcément offrir de choix.

"Évidemment, ce forfait assure un confort financier à l’institution bénéficiant de rentrées financières garanties par les mutuelles qui interviennent intégralement, à chaque prise en charge de patient", poursuit notre interlocuteur.

"Dans l’autre cas de figure, l’option du paiement à l’acte, le patient reste redevable du tiers payant, mais dispose, en contrepartie, d’un choix plus large dans la liste des prestataires de services", insiste Yves Dumonchaux.

Humaniste avant tout

"Nous n’avons pas tergiversé longtemps autour de la table où prévaut une dynamique de participation communautaire", justifie-t-il à l’heure d’afficher le choix de l’option retenue.

Et pour cause. Le forfait ne correspondait pas du tout au profil d’une commune comme Celles où l’on observe un tissu social développé. "Cette tarification, peut-être un peu plus favorable pour le patient, aurait mis à mal les infirmiers et les kinés libéraux qui auraient été délaissés, au seul motif de leur intervention plus onéreuse, au profit du seul personnel de la maison médicale. Ce n’était absolument pas ce que nous recherchions en mettant sur pied notre structure pluridisciplinaire", ajoute le bon docteur.

La tarification à l’acte démontre, en tout cas, que ce n’est pas l’aspect vénal des soins qui anime les quinze prestataires réunis autour de la table.

"Tout au long de ma carrière, j’ai voulu que médecine rime avec humanisme. Et c’est cette philosophie que j’ai pu transmettre à mes collaborateurs. Car jamais Médi Celles ne refusera de soins à personne. Et si l’un d’entre nous devait être confronté à un patient en grande difficulté, il laisserait tomber le tiers payant", conclut, sans ambages, Yves Dumonchaux.

À Celles, une chose est certaine, les soins médicaux ne seront jamais une histoire de gros sous.

B.V.