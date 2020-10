Le CHwapi dévoile son hôpital de demain (PHOTOS) Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le site unique du CHwapi

À l'horizon 2023-2024, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde sera réuni au sein d'un seul et unique site.



C'est une nouvelle page de son histoire que s'apprête à écrire le Centre Hospitalier de Wallonie picarde. En 2016, le site de la Dorcas avait fermé ses portes. Les activités avaient été rapatriées au sein du site Union alors dotées d'une nouvelle partie. Les urgences, le bloc opératoire, la stérilisation et les soins intensifs y avaient donc été réorganisés. Dans un avenir proche, soit à l'horizon 2023-2024, les sites de Notre-Dame et de l'IMC fermeront également leurs portes. Toutes les activités hospitalières seront ainsi rassemblées sur un site unique.