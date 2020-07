Le CHwapi est prêt pour affronter une deuxième vague Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DR

L'hôpital ne gère plus de cas positifs depuis plusieurs semaines mais reste très attentif à la situation.



Si le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi afin d'intensifier certaines mesures afin de tenter de ralentir la nouvelle progression du virus Covid-19, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a également communiqué ce jour afin de rappeler certaines consignes de base.



Avant d'y venir, soulignons les bonnes informations. En effet, le CHwapi n'a plus été confronté à un véritable cas positif depuis plus de deux semaines alors que cent tests PCR sont réalisés par jour. "On voit parfois que des patients ont contracté le virus et qu'il en reste encore une faible trace, détaille Pierre Struyven, médecin hygiéniste au CHwapi. Ces patients ne sont cependant plus contaminants." Les soins intensifs sont également vidés de tous les patients Covid-19 depuis le 23 mai dernier.



Alors que certaines régions, comme Anvers par exemple, sont touchées par un rebond, on ne ressent pas encore les effets de ce dernier à Tournai. "Le Hainaut semble pour le moment épargné, soulève pour sa part le Dr Didier Delval, Directeur Général du CHwapi, qui se montre cependant très prudent. Lors de l'apparition du virus, c'est la Flandre qui a dans un premier temps été touchée, comme c'est le cas actuellement. Le virus ne s'est propagé que par la suite vers le Hainaut, d'abord à Mons avant d'arriver chez nous. Il faut donc rester prudent et très vigilant."