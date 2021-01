Le CHwapi s'est préparé à une troisième vague durant la trêve des confiseurs Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le directeur général du Centre Hospitalier de Wallonie picarde, Didier Delval, a effectué le premier point de l'année au sujet de la situation Covid-19 au sein de l'hôptial. © DELFOSSE

Ce mardi, un premier point a été tenu au sein du Centre Hospitalier de Wallonie picarde suite à la situation de l'épidémie de Covid-19 au sein de l'hôpital. Avant de s'épancher sur les chiffres, le directeur général Didier Delval a tenu à passer un message positif auprès de la population.



"Il est important de remercier la population de leur comportement tenu durant cette période de fête. Nous, soignants, avons été particulièrement attentifs à cela. Je pense que les gens ont compris, nous n'avons pas entendu de débordement chez nous. C'est un élément essentiel qui nous a rassurés durant cette période de fêtes." Ces deux dernières semaines, si l'activité au sein du Poste Médical de Dépistage a été non négligeables, elle n'a pas non plus été exagérée.



Ainsi, pour débuter 2021, le CHwapi compte encore deux unités dédicacées pour les patients Covid. "Il y a 60 lits qui sont retenus pour de l'activité Covid, nous avons en moyenne 35 patients au sein de notre établissement, explique encore Didier Delval. Nous avons une unité sur nos trois de réanimation qui est dédicacée à l'activité Covid, sachant que c'est une activité qui consomme plus de ressources humaines, tant infirmières que médicales ou paramédicales, qu'en unité classique. Nous sommes donc toujours en difficulté et face à une réflexion permanente pour mettre les ressources nécessaires pour mettre au chevet de ces patients et des autres de l'hôpital."



Effectivement, depuis ce lundi, l'hôpital a recommencé une activité normale. "Le bloc opératoire a repris une activité normale, cela veut dire que les ressources qui étaient aux soins intensifs ont dû être remises dans le bloc opératoire. Cela veut déforce les soins intensifs mais cela permet au bloc opératoire de fonctionner normalement. Les consultations refonctionnent comme elles l'étaient auparavant tout comme les actes techniques. L'activité hospitalière est dans un rythme de croisière. Nous avons retrouvé un nouveau mode de fonctionnement, tant pour l'activité normale que pour l'activité Covid. Ce qui permet d'offrir à la population des soins de qualité en toute sécurité, tenant compte bien entendu que tout ce qui est distanciation sociale est respecté tout comme les intervalles réguliers entre les consultations, la façon de circuler dans l'hôpital, etc."



Le CHwapi, durant cette période de vacances, s'est préparé à une troisième vague. "Nous l'avons anticipé sur deux actes, détaille le directeur général de l'hôpital. Le premier était de se demander comme nous pourrons déployer dans les différentes unités si on devait faire face à une troisième vague. Le plan est désormais bien établi, nous avons comment nous accueillerons les patients, où nous allons les placer, quels traitements seront d'application, quels matériels avons-nous à disposition, etc. Tout le côté opérationnel est défini. Nous avons également profité de la trêve des confiseurs pour former le personnel à ces nouvelles techniques. Nous faisons face à une nouvelle maladie dont nous en apprenons plus chaque jour. Nous avons désormais des équipes bien formées qui sont prêtes à aller au chevet des patients en cas de troisième vague."