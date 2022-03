Le président du CA du Club de plongée de Tournai (CPT), Philippe Demeyer, affichait un large sourire à l’heure de déclarer ouverte l’assemblée générale qui se tenait ce samedi dans les installations de l’ATP (Association tournaisienne de plongée) sur le site de la carrière de Barges.

Et il y avait de quoi se réjouir, à commencer par le fait qu’une telle réunion a pu enfin retrouver son cours normal après les mois de restriction imposés dans le cadre des mesures anti-Covid. Mais aussi parce que la crise sanitaire n’a pas eu des effets aussi indésirables pour les finances du club que ce que l’on aurait pu craindre. Il y eut certes, pour le CPT comme pour l’ensemble des autres clubs de l’entité, un soutien apporté par la Ville aux différentes ASBL qui furent contraintes à l’inactivité durant de longues semaines en raison de la pandémie. Mais il y eut aussi le soutien de membres restés fidèles malgré le contexte difficile, sans compter sur de nouveaux adeptes qui ont souhaité partir, eux aussi, à la découverte des profondeurs. Si bien que le CPT compte aujourd’hui le nombre appréciable de 81 membres, soit près de dix de plus que lors de la dernière AG qui, pour les raisons que nous venons d’évoquer, n’avait pas pu se tenir avant septembre dernier.

Lors de cette dernière AG, le CA avait été remanié, notamment suite au départ de l’ancien secrétaire qui ne souhaitait plus se représenter. Deux nouvelles têtes avaient alors fait leur apparition au sein de l’organe exécutif, soit Bruno Servaes qui prenait la responsabilité de la gestion du matériel du club et David Denoulet qui reprenait à sa charge le secrétariat.

Des missions qu’ils continueront à assumer au sein d’un CA qui a reçu le soutien de l’ensemble des membres présents ce samedi et dans lequel on retrouve également Philippe Demeyer, président, David Fortems, vice-président, Cédric Warzée, trésorier, Jean-Jacques Van Mansart, responsable piscine et André Justus, administrateur.

Les personnes intéressées par la découverte du monde subaquatique peuvent se présenter lors des entraînements à la piscine de l’Orient, tous les mardis, à partir de 20 h 30.

Vincent Dubois