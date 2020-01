La mobilité tournaisienne a été marquée, ces derniers mois, par la fermeture définitive à la circulation automobile d’un tronçon du quai Donat Casterman, celui le reliant au quai des Salines et à la rue François-Joseph Peterinck. Des travaux qui rentrent dans le cadre des aménagements des abords du pont des Trous.

Résultat des courses, les alentours du rond-point de l’Europe sont plus qu’embouteillés aux heures de grandes affluences. Évidemment, pareille mesure n’a pas manqué de faire réagir les usagers de cet axe.

Des discussions qui sont, fort logiquement, arrivées jusqu’à l’hémicycle du conseil communal de la cité des Cinq Clochers, où Benjamin Brotcorne, chef de groupe Ensemble, avait déjà interpellé Jean-François Letulle (Ecolo), échevin en charge de la Mobilité, pour lui faire part des embarras de circulation rencontrés suite à cette mesure.

Le citoyen et le politique

Lors du conseil communal de ce lundi soir, les élus se sont retrouvés face à une situation quelque peu inédite. En effet, la séance allait être marquée par une interpellation citoyenne à ce sujet. Sujet sur lequel Simon Lecomte, conseiller communal MR, allait poser la même question quelques instants plus tôt.

Revenons cependant à cette fameuse interpellation citoyenne, assumée par Élise Roussel, initiatrice d’une pétition demandant à rétablir la circulation sur ce fameux tronçon et qui compte plus de 600 signatures.

"Les travaux prévoient que le quai Casterman situé à l’arrière du jardin de la Reine devienne piétonnier. Je comprends l’intérêt de relier le quai à ce parc. Néanmoins, je comprends moins l’idée de rendre piétonnier un tronçon qui mène, faut-il le rappeler, à un zoning…", a-t-elle notamment déclaré. " Il me semble que des solutions alternatives pourraient être envisagées."

La citoyenne imaginait ainsi plusieurs alternatives comme la possibilité d’ouvrir ce tronçon à la circulation la semaine et de le rendre piétonnier le week-end. "Un peu comme cela se fait avec la Grand-Place."

Une autre idée serait de faire cohabiter automobilistes et piétons tout en laissant à ces derniers un large passage clouté ou encore de laisser possible la circulation mais de manière alternée comme cela se fait effectivement déjà de l’autre côté de l’Escaut, où des aménagements sont installés. "Il n’est jamais trop tard pour bien faire."

Un espace de vie

En l’absence de l’échevin Letulle, excusé, c’est la première échevine, Coralie Ladavid (Ecolo), qui a pris la peine de répondre à cette interpellation.

"Il y a eu tout un processus participatif pour que les citoyens puissent dire ce qu’ils avaient envie de trouver autour de ce pont des Trous. C’est à ce moment qu’on a retrouvé un énorme intérêt à faire le lien entre le jardin de la Reine, l’Escaut et le pont des Trous. L’auteur de projet a traduit cela y en supprimant les voitures afin d’éviter de couper le lieu en deux."

Coralie Ladavid rappelait que l’idée est de faire de cet endroit un espace de vie. "On va y retrouver un lieu où se poser avec des enfants, des personnes âgées, etc. On ne pouvait pas y retrouver des voitures. Ces aménagements doivent pouvoir permettre aux citoyens de se réapproprier le parc, le pont, etc."

Ceux qui espéraient pouvoir revenir en arrière seront déçus. "Administrativement, ce n’est déjà pas possible", soulignait encore la première échevine.

Élise Roussel concluait en se basant sur le plan de Mobilité de la Ville.

"Ce n’était certainement pas la priorité de ce plan de piétonniser cette portion. Cela a donc été décidé dans des ateliers citoyens. À mon sens, le sujet de la mobilité est beaucoup trop important que pour être travaillé par des amateurs. Tant qu’il en est encore temps, il serait bon de revenir à ce qui avait été décidé dans ce plan de Mobilité et qui n’excluait pas les véhicules motorisés…"

Deux questions

Le conseil communal a donc été marqué par deux questions similaires sur la circulation aux abords du Pont des Trous. Une posée par le MR, par la voix de Simon Lecomte, et l’autre via une interpellation citoyenne, à savoir Élise Roussel. Pour le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, le MR était parfaitement au courant de l’interpellation citoyenne au moment de déposer sa question. "Cela vide complètement l’interpellation citoyenne. On est dans la récupération politique, on est à fond dans la politique politicienne. Je le regrette fermement", assurait le mayeur. Ce dernier s’explique. "J’ai proposé au conseiller Simon Lecomte de regrouper sa question avec celle de la citoyenne. Il perdait cependant l’occasion de répliquer. S’il a accepté dans un premier temps, il a fallu revenir en arrière suite à un appel de Marie-Christine Marghem." Pour cette dernière, il s’agissait d’une question de débat. "Nous en arrivons à un point où il n’est plus possible d’avoir la moindre discussion au sein de cet hémicycle, soulève la cheffe de groupe MR. Il suffisait de faire passer la question de la citoyenne avant celle de notre conseiller. Rien ne l’en empêchait !