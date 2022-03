La situation dramatique à laquelle est confrontée la population ukrainienne depuis deux semaines est personnalisée par un visage au sein de la population scolaire du collège Notre-Dame de Tournai : celui de Svetlana Halahan. Lana, comme l’appellent ses ami(e)s, a 19 ans et est Ukrainienne. Elle est arrivée en Belgique il y a quelques années avec sa maman, son beau-père et ses trois grands frères. Scolarisée d’abord à l’école du Château, elle est aujourd’hui en cinquième année du secondaire. Après deux années marquées par la pandémie de Covid, au moment où elle s’apprêtait à vivre des moments plus légers auxquels rêvent toutes les jeunes filles de son âge, Vladimir Poutine en a décidé autrement en envoyant son armée dans son pays d’origine.