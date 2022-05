Dans sa déclaration de politique communale 2018-2024, la Ville de Tournai s’est engagée à faire entrer la nature dans la ville, à amplifier la végétalisation du centre-ville et à encourager les plantations par les citoyens. Sous l’impulsion de l’Echevine de l’Environnement, la Ville de Tournai lance un concours de façades végétalisées. Celui-ci a pour but d’encourager les habitants et les commerçants à végétaliser leurs façades et avant-cours.

Ce concours est entièrement gratuit, mais l’inscription est obligatoire. Elle doit se faire via un dossier de candidature prévu à cet effet et disponible en ligne, sur le site de la Ville de Tournai : www.tournai.be/facades-vegetalisees

Il est également possible de venir retirer une version papier du dossier de candidature au service environnement (site de l’Hôtel de Ville de Tournai) et dans les districts durant les heures d’ouverture. Tous les dossiers de candidature doivent parvenir impérativement avant le 31 août 2022 au service environnement (le cachet de la poste faisant foi pour les dossiers envoyés par courrier postal). L’inscription est validée lorsque le dossier de candidature, photos comprises, est bien réceptionné (en ligne ou en format papier).

Le concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment, privé ou public, situé sur le territoire de la commune de Tournai ainsi qu’aux comités structurés d’opérations villages et quartiers fleuris. Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une des quatre catégories suivantes :

-végétaliser leurs façades (fenêtres, balcons) : catégorie « façades végétalisées »

-végétaliser leurs façades et avant-cours (fenêtres, balcons, avant-cours, jardinets) : catégorie « façades et avant-cours végétalisées »

-constituer ou développer l’embellissement des quartiers, villages, rues, jardins collectifs aménagés de façon naturelle : catégorie « villages, quartiers, groupes de maisons, rues, places végétalisées »

-végétaliser pour embellir leur espace commercial (devantures, terrasses, façades, balcons) : catégorie « commerces végétalisés ».

Informations complémentaires : 069/77.85.29.