© DR

En Wallonie picarde, le Conseil de développement est une structure pilote qui anticipe l'évolution de la gouvernance territoriale à l'échelle du territoire. Un espace de rencontres et d'échanges propice à l'émergence de projets d'envergure pour la région., précise son président, Rudy Demotte.Dernièrement, Thomas Dermine, Secrétaire d'État pour la Relance, a participé aux travaux du Conseil de développement.Pour Rudy Demotte, il était important pour la Wallonie picarde de s'inscrire dans cette dynamique et de participer à ce plan de relance.Plusieurs fiches portant sur l'économie circulaire et le numérique au sens large ont ainsi été déposées au terme d'un débat riche.Concernant l'économie circulaire, le projet a pour objectif de créer en Wallonie une plateforme d'excellence industrielle, technologique et scientifique en recyclage, créatrice de valeur ajoutée et d'emplois et reconnue au niveau international.Un autre projet concerne l'e-Campus. En effet, se greffant aux différentes initiatives de formation et de sensibilisation en cybersécurité portées par l'Eurometropolitan e-Campus et ses partenaires au sein de l'Eurométropole, le projet a pour but d'étendre à la Wallonie et spécialiser la mission qui a été entamée pour répondre aux défis présentés.