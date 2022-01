L'absentéisme du personnel reste d’actualité dans certaines maisons de repos et de soins du pays. D'ailleurs, le taux avait grimpé de 6 % en ce début d'année. Pour venir en aide au personnel, près de 1.500 militaires sont venus en renfort dans l'une ou l'autre maison de repos et plus majoritairement à Bruxelles. Sept résidences flamandes et certaines en Wallonie (Pépinster) ont également fait appel à la Défense pour avoir du soutien. Toutefois, il semblerait que la Wallonie picarde soit épargnée par ce taux d'absentéisme en hausse.

Au sein de la maison de repos, le Jardin Intérieur, située à Frasnes-lez-Anvaing, la situation reste largement gérable. "Nous avons connu pire", précise le directeur Germain Bauduin. "Pour l'instant, nous avons quatre personnes absentes dont la première est malade et la seconde se retrouve en quarantaine. En ce qui concerne les deux autres, elles doivent garder leurs enfants suite à des cas covid". Bien entendu, l'absence de certains membres du personnel engendre des complications et une réorganisation. "J'ai de la chance d'avoir un personnel engagé et volontaire. Pour éviter un impact conséquent au sein de l'établissement, nous nous réorganisons en interne. Quoi qu'il en soit, ce taux d'absentéisme ne nous met pas dans la galère", conclut le directeur du Jardin Intérieur.

Une réorganisation inévitable

Dans le tournaisis, le home Saint-Jean doit gérer l'absence de deux membres de personnel liée au coronavirus. Les autres sont manquants à la suite de problèmes personnels ou autres maladies. "Par rapport à la fin de l'année, le taux d'absentéisme est en baisse. Aujourd'hui, pour combler ces quelques absences, nous proposons au personnel d'augmenter leur temps de travail. Nous avons également engagé une étudiante pour quelques semaines", indique monsieur Rifaut, directeur de l'établissement.

"Pour le moment, cela reste gérable. Les complications restent surtout au niveau de la motivation du personnel. Face déjà à un travail assez conséquent, l'absence d'une ou de deux personne(s) alourdit les tâches pour les autres membres du personnel présents", conclut le responsable.