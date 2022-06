La situation pouvant s'aggraver, le bourgmestre a pris un arrêté de police pour imposer des mesures de sécurité, a indiqué mardi son cabinet. L'effondrement de cet imposant bâtiment aujourd'hui privé, situé rue des Récollets à proximité des quais de l'Escaut, a provoqué des dégâts principalement à l'intérieur de l'édifice. Toutefois, quelques tuiles sont également tombées sur la voie publique et la rue concernée a dès lors été fermée à la circulation.

L'architecte de la Ville de Tournai s'est rendu sur place mardi et a constaté que la situation pouvait s'aggraver en cas de vent. En conséquence, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS) a pris un arrêté de police pour imposer au propriétaire une dépose complète et sans délai des tuiles, afin qu'elles ne pèsent plus sur la charpente ni ne s'envolent.

"Ce bâtiment est actuellement en cours de revente. C'est la partie la plus ancienne du couvent, une ancienne ferme, qui menace de s'effondrer. Des investigations plus poussées devront être faites sur le mur de façade afin de déterminer si la voirie peut ou non rouvrir", a expliqué Charlotte Patterson, attachée au cabinet du bourgmestre.

Les Clarisses se sont installées à Tournai en 1628. Deux siècles plus tard, elles se sont établies au quai Taille-Pierres, dans une dépendance de l'ancien clos des Récollets. Cette habitation appartenait à Walter de Marvis, un évêque tournaisien du XIIIe siècle qui créa des institutions de bienfaisance. Le couvent comprend deux corps de logis datant du XVIIe siècle et une aile, situés respectivement au quai Taille-Pierres et à la rue des Récollets. Propriétaires des lieux, les soeurs ont quitté et revendu le bâtiment en juin 2008 à un couple de Français qui comptait y aménager un gîte. Le couvent des Clarisses a été classé comme monument le 6 octobre 1994.