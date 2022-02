Le chiffre des nouvelles contaminations en Wallonie picarde cette semaine (8 049) est le deuxième plus élevé depuis le début de la pandémie. Et pourtant, on souffle, parce qu’il est en baisse de 23% par rapport au «record» de la semaine dernière. Le recul s’observe dans toutes les communes, sauf à Silly (mais d’assez peu).