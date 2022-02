Le cap des 100 000 tests positifs en Wallonie picarde a sans doute été dépassé ce samedi matin et si pas, il le sera certainement au cours du week-end. Vendredi, on en était à 99 880.

Par rapport à la semaine dernière, cela représente 1205 cas de plus. Ce qui aurait pu paraître beaucoup voici quelques mois semble assez banal aujourd’hui après des semaines à 10 000, 8 000, 4 000 et 2 000 nouveaux cas. On sent bien qu’on va vers une période de sommeil du coronavirus. Précisons que, renseignements pris, cette baisse n’est pas liée à un testing qui ne serait plus généralisé. Ça, cela viendra mais on n’y est pas encore, même si certains "malades" choisissent de ne pas se faire tester, on le sait.

Pour l’ensemble de la Wallonie picarde (353 000 habitants) on est à 28,28 % de tests positifs depuis le début de la pandémie. Le 7 mars, il y aura d’ailleurs deux ans qu’un premier cas était détecté en Wallonie picarde. À Comines.

Sans qu’il y ait d’explication établie, Comines et Flobecq, les deux communes où le Covid s’était très durement installé dès mars-avril 2020, sont aujourd’hui les deux seules où l’on n’a pas encore atteint les 25 % de cas. Cinq communes en revanche sont au-delà de 30 % : Mouscron, Celles, Leuze, Mont de l’Enclus et Péruwelz. Cela dit, la fourchette 24-32 n’est pas très étendue.

La bonne nouvelle qui se confirme, c’est que les hôpitaux respirent, sur le front du Covid du moins. Evidemment, chacun sait ce que la tempête a produit comme dégâts au CHwapi vendredi dernier…

Précisément à Tournai, il ne reste que 21 patients-Covid dont 4 aux soins intensifs. C’était 29 dont 5, la semaine passée. Note : il y avait 69 patients Covid hospitalisés à la fin janvier.

Au CHM aussi, la descente se poursuit. Il reste 18 cas (24 la semaine dernière) et plus personne en soins intensifs (ils étaient encore 2 vendredi passé).

Chez Epicura, le chiffre a été divisé par deux : il reste 15 patients qui ont le Covid mais seulement 3 sont entrés en raison du Covid : 2 en unité de "cohortage", 1 aux soins intensifs, les 12 autres sont dans différents services mais à l’isolement bien sûr.