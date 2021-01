Traditionnellement, à cette période de l'année, la présidente du Centre Public d'Action Sociale Laetitia Liénard présente ses bons vœux au personnel de l'institution à l'occasion d'une cérémonie regroupant tant le personnel du CPAS que de la Ville. Malheureusement, suite à la pandémie de Covid-19, réunir plusieurs centaines de personnes en un seul et même endroit est évident totalement inconcevable.Qu'à cela ne tienne, Laetitia Liénard a tout de même souhaité par le biais d'une vidéo mettre en valeur le travail de son personnel tout en mettant à l'honneur le caractère essentiel des différents métiers que l'on retrouve au CPAS tournaisien.Dans cette vidéo, la présidente remercie tous les travailleurs qui ont décidé de consacrer leur vie professionnelle à l'accompagnement des personnes âgées, des jeunes enfants, des adolescents, des personnes handicapées et des plus précaires. "Tous participent à l'émancipation sociale, économique et culturelle de Tournai", souligne Laetitia Liénard qui rappelle qu'en poursuivant quotidiennement cet objectif ces travailleurs sont au service de la solidarité.