Le CPAS de Tournai va garder la gestion exclusive de 221 logements à Tournai Tournai-Ath-Mouscron

170 autres seront également conservés grâce à une emphytéose au bénéfice du Logis Tournaisien.



Depuis son entrée en fonction à la présidence du Centre Public d'Action Sociale de Tournai, le 7 janvier 2019, Laetitia Liénard travaille avec tous les membres du Conseil de l'Action social sur une stratégie de logements. L'objectif recherché étant de pouvoir proposer des logements décents. Il faut dire que le CPAS tournaisien gère actuellement 523 logements, principalement orientés à destination des aînés, ce qui représente 17% de l'offre publique de la cité des Cinq Clochers. Ce qui fait du CPAS le plus gros propriétaire en la matière, juste derrière le Logis Tournaisien.



Malheureusement, la présidente est souvent interpellée par l'état du bâti du CPAS. "Nos moyens budgétaires étaient insuffisants pour garantir la maintenance des logements", détaille Laetitia Liénard. Effectivement, la moyenne du label énergétique de ces logements se situe entre les lettres F et G, soit les pires en la matière.



Il a donc été décidé de procéder à un audit de l'ensemble des bâtiments du CPAS et cette mission a été confiée, le 29 août 2019, à la société Ariade Architectes. Le résultat a été communiqué le 29 octobre dernier. Il s'agit d'un énorme rapport constitué d'une fiche par logement du CPAS. "Chaque fiche détermine la localisation du logement, son organisation, ses matériaux extérieurs, ses données financières relatives à la valeur de vente et le budget nécessaire pour sa rénovation."



L'audit mené propose deux options. La première, purement mathématique, prend en compte le fait que le CPAS pourrait emprunter, mener des partenariats Public-Privé, etc. "Le patrimoine du CPAS est estimé à un peu plus de 31 millions d'euros. Si on prend la recommandation arithmétique, on doit encore trouver +/- 16 millions d'euros pour pouvoir rénover les bâtiments, ce que nous n'avons pas."