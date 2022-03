À saturation, le crématorium des Blancs Arbres à Hacquegnies subit de gros travaux depuis un peu plus d’un an. L’installation d’un 3e four était indispensable afin de répondre à la hausse constante des crémations.

La pratique est certes moins répandue qu’en Flandre, où les incinérations concernent plus de sept décès sur dix, mais les mentalités ont beaucoup évolué ces vingt dernières années en Wallonie. Aujourd’hui, près de 50% des habitants du sud du pays privilégient ce type de funérailles aux inhumations "classiques". Les barrières (et certains tabous) tombent petit à petit, y compris en Wallonie picarde.

" Les citoyens, qui avaient peut-être une image faussée de ce qu’était la crémation, sont beaucoup plus ouverts que par le passé. Cela reste bien sûr un choix personnel, avec une forte dimension émotionnelle, mais les gens sont sensibles à tout l’accompagnement proposé dans le cadre de la préparation des cérémonies et des diverses possibilités par rapport à la destination des cendres (jardin cinéraire, cavurnes, urnes biodégradables…) ", soulignent Ilse Buyens, la directrice du crématorium d’Hacquegnies et Anne-Marie Goemaere, responsable communication à Ideta.