Pour plusieurs espèces, le poste de nourrissage s'avère donc une réelle aubaine. Installer une mangeoire durant l'hiver est donc essentiel pour nos oiseaux.

Mais au CRIE (Centre d'éducation à l'environnement de Mouscron), on se dit qu'installer une mangeoire dans son jardin / son quartier et y observer les oiseaux devient une superbe occasion de faire du lien avec ses voisins et de vivre de beaux moments d'observation ! ", avancent les responsables du CRIE

C'est pourquoi, ils proposent l'action "La mangeoire du quartier" durant cet hiver. Et en tant qu'habitant, c'est une occasion d'aider les oiseaux en installant une mangeoire dans son jardin, devant chez soi, dans son quartier . Outre cette aide aux oiseaux, c'est aussi l'occasion de rencontrer ses voisins et d'en apprendre plus sur les oiseaux grâce aux compétences de passionnés tout proches. Le CRIE vous aidera en quelques étapes, quelques conseils, quelques règles essentielles de nourrissage pour faire de votre mangeoire. Vous pouvez déjà trouver un exemple à suivre sur l'adresse https://lamangeoireduquartier.org/?InstallerMangeoire. Et pour les observer, les identifier, les répertorier et partager ses observations,... le CRIE vous donne les outils, les détails et astuces pour transformer vos moments d'observation en réelle partie de plaisir et de découvertes. Visistez le site https://lamangeoireduquartier.org/?OiseauxMangeoire ou encore www.lamangeoireduquartier.org