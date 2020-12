Le DAM débarque à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La Ville a acquis quatre distributeurs de masques. © LE DAM

Comme nous vous l'avions révélé il y a quelques mois, le Distributeur Automatique de Masques, le DAM, conçu dans le zoning de Marquain, était prêt à envahir nos zones urbaines.



Le principe est simple. En effet, pour une pièce d'un euro introduite dans le DAM, vous recevez deux masques placés dans un tube en plastique afin de pouvoir les transporter le plus hygiéniquement possible.



La Ville de Tournai a ainsi acquis quatre DAM. Un premier est fixe et a été placé au stade Luc Varenne pour les Tournaisiens qui se rendent à la bibliothèque, à la Maison de la Culture, etc.



Les trois autres sont quant à eux placés sur un support mobile. Ils ont ainsi été installés au niveau du bâtiment des affaires administratives et sociales, au Musée des Beaux-Arts et à l'Office du Tourisme.



"Ces trois distributeurs sont facilement déplaçables et pourraient changer de lieu au besoin", détaille Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la cité des Cinq Clochers.