Après avoir ouvert plus de 50 magasins en France en moins d'un an, Hubside Store propose désormais sa gamme unique en Belgique. La semaine dernière, les citoyens ont déjà pu découvrir ce concept innovant à Louvain-la-Neuve.

Ce samedi 12 juin, c'est au Shopping les Bastions de Tournai qu'Hubside Store a inauguré sa deuxième boutique. Au sein du commerce, plus de 100 références de smartphones reconditionnés sont proposés parmi les plus grandes marques à des prix compétitifs. Effectivement, les clients peuvent profiter de 30 à 40 % de réduction par rapport à des articles neufs et sont garantis durant 24 mois. Bien d'autres accessoires sont également présents au sein de l'enseigne, comme par exemple des télévisions, des accessoires connectés ou encore des trottinettes. Hubside Store croit donc fermement à la consommation durable. L'accent est mis sur l'allongement de la durée de vie moyenne des appareils multimédias.

"Les clients peuvent également venir afin de réparer leurs appareils. Hubside Store possède bien entendu un service de réparation avec des techniciens de qualité. Il est aussi possible de louer toute une gamme d'équipement pour des périodes plus ou moins longues. Cela peut s'agir d'une trottinette ou encore d'un drone. Hubside Store propose notamment un service de création de sites Internet qui permet aux particuliers ou aux entreprises de créer leur espace en ligne à moindres frais et sans aucune connaissance technique nécessaire. Que cela soit pour partager une passion, des projets ou un événement, les équipes d'Hubside Store accompagne les intéressés dans chaque étape", déclare Harold Vanheel, directeur général Hubside Store.

Un concept en pleine évolution

Hubside Store est sans aucun doute un concept unique et innovant qui est dans l'air du temps. Il permet à la fois de diminuer l'empreinte écologique et de sensibiliser les citoyens à cette économie circulaire.

"C'est un marché qui évolue. D'ailleurs, d'ici fin de l'année, on prévoit d'ouvrir 20 magasins en Belgique et donc de créer de nombreux emplois. Il est inévitable, qu'à l'heure actuelle, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à l'économie circulaire. Il y a quelques années, ils n'étaient malheureusement, pas aussi impliqués. L'avantage aussi par rapport à d'autres, c'est que nous favorisons le contact social et nous répondons aux clients en fonction de leurs besoins et de leur budget", conclut Harold Vanheel.