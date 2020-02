La tête pensante de la régie communale autonome pour le sport lessinois est décapitée ! Malgré le soutien indéfectible des trois partis de la majorité et de la RCASL, le directeur de celle-ci vient de remettre sa démission.

Lors du conseil communal de jeudi dernier, l’opposition Soci@libre avait mis en doute l’intégrité professionnelle de Pierre Clam dans le cadre de la procédure d’attribution du marché public relatif à la construction de la nouvelle piscine.

Lors d’un point complémentaire introduit par son groupe en séance publique, André Masure suspectait le bureau exécutif de la régie d’avoir fait preuve de favoritisme au moment de l’appel d’offres afin que la société SportoAse dont Pierre Clam fut justement le manager régional, puisse décrocher le contrat.

Des affirmations catégoriquement démenties par l’échevin des Sports. "SportoAse a bien remis une offre mais uniquement manuscrite alors que celle-ci devait également figurer sur la plateforme européenne des marchés publics (E-Tender). Le jury l’a donc logiquement rejetée car elle n’avait aucune valeur", commente Eric Mollet (PS).

Ce dernier ne cache pas sa déception de voir partir Pierre Clam qui avait été engagé il y a un peu plus d’un an après la fermeture définitive du bassin de natation.

Il quitte ses fonctions dans un mois

"Il s’agit d’une grande perte pour la régie et le sport lessinois. Je pense qu’un directeur comme lui avec autant d’expérience, de compétence et de relations dans le milieu sportif, est presque irremplaçable. En quelques mois, Pierre est parvenu à redynamiser le centre sportif. Depuis septembre, plus de 8 000 h de cours collectifs ont été dispensés dans une quinzaine de disciplines différentes afin de remédier à la fermeture de la piscine", poursuit Eric Mollet.

Le bourgmestre abonde dans le même sens. "Quand on a une pépite, on fait tout pour la garder ! On ne jette pas l’opprobre sur quelqu’un sans preuve à l’appui", déplore de son côté Pascal De Handschutter (PS).

Contacté pas nos soins, Pierre Clam quittera officiellement son poste le mois prochain après avoir presté son préavis. "Je préfère m’écarter car le climat politique à Lessines sera toujours ce qu’il est. On m’accuse d’avoir truqué un marché alors que je n’ai aucun pouvoir pour influencer des personnes ou des sociétés à ne pas faire offre."