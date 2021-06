Le festival des [Rencontres] Inattendues de retour dès le 27 août Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'événement s'était tenu en 2020, crise sanitaire oblige, de manière virtuelle. © VÉRONIQUE PIPERS

"Philosophie, musique, culture, littérature, arts scéniques, ... sont essentiels!" Les organisateurs du festival des [Rencontres] Inattendues donne le ton à l'annonce de l'édition 2021 de l'événement qui se tiendra du 27 au 29 août prochains.



L'organisation, qui fêtera ses dix ans, va mettre tout "en œuvres" (sic) pour réenchanter les lieux patrimoniaux de la cité des Cinq Clochers. "Le Festival mise sur de grandes personnalités pour aborder une thématique et une question qui, aujourd'hui, prend une urgence nouvelle : qui sommes-nous ? À l’heure des nouvelles pandémies, des réseaux sociaux, des transformations du rapport au genre, à la race, à la nation ou aux institutions, les [Rencontres] Inattendues partiront à la recherche d’une carte possible des identités contemporaines. Savoir qui nous sommes constitue désormais la condition qu’il convient de satisfaire avant de pouvoir agir ou parler, quel qu’en soit l’objet."



Les Inattendues sont ainsi bien décidées à faire oublier au public, le temps d'un week-end, le contexte contraignant pour revenir à l'essentiel et le faire évader en pensées et en musiques. Musiciens, philosophes, romanciers, comédiens et chanteurs seront présents au cœur de Tournai pour ravir le public.



Sans être exhaustifs, citons ainsi les philosophes Bruno Latour, Tobie Nathan, Laurent de Sutter ou encore Catherine Malabou, les écrivains, Leila Slimani, Lisette Lombé et Pacôme Thiellement, la dessinatrice de BD Laetitia Coryn, les comédiens Sara Selma Dolores, Réhab Mehal, Julien Stiegler et Anton Kouzemin ainsi que les chanteurs et musiciens Rodolphe Burger, l’Ensemble Klang, Stéphanie Pan, Chassol, Cloé du Trèfle, Eloi Baudimont, Charles Michiels, Soline Denis ou encore Marie-Aude Vanmarcke.



"En amont du festival, une seconde édition des Ateliers d’été, menée étroitement avec la Maison de la Culture de Tournai, abordera la thématique centrale du festival avec divers intervenants. Les Jeunesses musicales de Wallonie picarde seront aussi de la partie avec un projet mené avec le musicien Antoine Flipo. De même qu’un projet musical, né au sein de la prison de Tournai, s’introduira au Musée des Beaux-Arts."



La billetterie et le programme complet seront à retrouver dès le 15 juin sur le site des Inattendues ainsi que sur les pages Facebook et Instragram de l'événement.