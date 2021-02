Dans le second semestre 2020, la Ville de Tournai a lancé un processus participatif concernant le futur de la Plaine des Manœuvres, cette dernière étant appelée à se réinventer en parc urbain . Dans ce but, des ateliers participatifs ont été organisés afin de dessiner collectivement la ligne du temps de la Plaine des Manœuvres. Un comité d'accompagnement a par ailleurs également été mis en place.Si la première étape de réflexion touche à sa fin, la population a encore l'occasion de suivre le processus et de donner ses idées. Pour cela, la Ville de Tournai va organiser une réunion ouverte à tous qui se tiendra en visioconférence, le lundi 8 février prochain sur le coup de 18h.Pour accéder à cette réunion publique, les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur le site de la Ville de Tournai . Un rapport de la première phase de la consultation y sera présenté.