L'Office du Tourisme de Tournai est toujours à la recherche de nouvelles étonnantes afin de découvrir ou redécouvrir la Cité des Cinq Clochers. Activité populaire et originale, le golf urbain permet d'explorer les lieux de patrimoine du cœur de la ville tout en s'amusant. Accessible à tous, le City Golf est destiné principalement aux groupes, à partir de six personnes, qui souhaitent visiter une ville d’une manière différente et insolite.

Le Golf urbain permet donc de pratiquer le Golf dans différents espaces de la ville. Il est ainsi possible de découvrir de manière ludique différents lieux de la Cité aux Cinq Clochers comme : la Grand-Place, la rue des Chapeliers, la Place Janson, le parc de l’Hôtel de Ville, ou encore le Quai des Salines.

Oubliez les greens ! Tournai se dévoile sur un parcours de 6 à 9 trous en compagnie d’un moniteur qui vous initie à cette nouvelle activité totalement inédite. Hors de question de viser un trou. Au City Golf on vise une cible (une statue, un banc ou un arbre) avec une balle en mousse adaptée. Et les tapis sont réalisés en gazon synthétique.

Tournai est la première et unique ville de Wallonie à proposer cette activité urbaine. City-Golf est accessible pour tous, entre amis, pour vos événements privés ou professionnels. Explorez la ville d’une façon originale et dans la bonne humeur.