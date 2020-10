L’évolution de la situation sanitaire inquiète à nouveau les experts. Les derniers chiffres sont en effet alarmants. Pour limiter au maximum les risques de propagation, le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq (PS), vient d’annoncer une série de nouvelles mesures. Celles-ci s’ajoutent à celles déjà prises antérieurement, tant au niveau provincial que fédéral.

Le nouvel arrêté sera applicable à l’ensemble du territoire de la province et entrera en vigueur dès ce samedi 10 octobre. L’arrêté prévoit notamment la fermeture des infrastructures telles que les cafétérias et débits de boissons des clubs sportifs, un renforcement du port du masque notamment dans les files et dans les cimetières à l’approche de la Toussaint, l’interdiction de l’installation et de la tenue de débit de boissons le long du parcours des épreuves sportives itinérantes.

L’utilisation des infrastructures telles que les vestiaires et les douches est limitée. Aucune boisson alcoolisée n’y est donc autorisée. Par ailleurs, les activités de porte-à-porte ludique comme les festivités d’Halloween sont interdites. Ces mesures resteront d’application jusqu’au 8 novembre au moins et sont complémentaires à celles déjà en vigueur.

"Bien que celles-ci affecteront le quotidien de nombreux citoyens, face à la recrudescence du virus, elles sont proportionnées et nécessaires", explique le gouverneur. "J’en appelle à la conscience de chacune et chacun pour un respect strict de ces règles. L’objectif est d’éviter à tout prix d’en arriver à un nouveau confinement généralisé et de préserver le fonctionnement des hôpitaux."