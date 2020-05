Le Logis Tournaisien aussi s'est adapté à la crise sanitaire © DUPUIS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Paul-Olivier Delannois et Devrim Gumus, président et directeur-gérant du Logis Tournaisien, ont présenté le rapport de gestion annuel de l'institution.

L'activité du Logis Tournaisien a dernièrement été détaillée à l'occasion de la présentation du rapport de gestion annuel. Long de 48 pages, ce document résume la vie de l'institution pour l'année 2019.



Le Logis Tournaisien grandit. En effet, l'année dernière, quatre nouveaux logements ont été inaugurés à Saint-Catherine. Des travaux sont encore en cours pour la construction de trois logements, et le commissariat, à Templeuve et sept logements à Tournai à l'Enclos du Béguinage.



"Il faut savoir que 4 574 personnes habitent les logements de la société, soit +/- 6,6% de la population tournaisienne et que sur les 2 087 chefs de ménages, 693 sont des pensionnés, soit un tiers, détaille Paul-Olivier Delannois. Nous avons un total de 2 290 logements qui sont gérés par le Logis Tournaisien. Cette activité occupe 57 emplois dont 22 employés, 29 ouvriers et 6 techniciennes de surface."



Le président du Logis Tournaisien rappelle que, durant cette période de confinement, des mesures ont été appliquées pour une bonne organisation.



"Il n'y a pas eu d'intervention chez les locataires, sauf pour des problèmes liés au chauffage, à l'eau chaude, d'évacuation bouchée ou de fuite d'eau. Les ouvriers interviennes avec des masques et des gants tout en respectant la distance de 1,5m. Un appel a été passé à tous les locataires de plus de 65 ans pour s'assurer que tout va bien. Une écoute attentive a été portée pour leur demande et une explication du mode de fonctionnement actuel du Logis leur a été apportée."



Il n'y a pas eu non plus de permanence physique dans les bureaux du Logis. Le personnel employé étant soumis au télétravail et restait joignable par téléphone et par mail. Les membres du personnel ont également tous reçu deux masques.



Les techniciennes de surface continuent de nettoyer au moins une fois par semaine les espaces communs des blocs d'appartements avec une attention particulière pour les poignées de portes et les boutons d'ascenseur.



La collaboration avec la Ville a été accrue dans le cadre de la récolte des revenus. "Conformément aux dispositions du RGPD, la Ville de Tournai envoie directement les compositions de ménage sans que les locataires ne doivent se déplacer."



Enfin, tous les chantiers sont à l'arrêt comme les trois logements avec le nouveau commissariat de Templeuve, la rénovation énergétique des tours de Carbonnelle, les travaux de rénovation en sept logement de l'Enclos du Béguinage, les constructions à vendre au quartier du Maroc, etc. "Nous étudions avec nos architectes et les entreprises de construction, au cas par cas, la possibilité de reprise", conclut Paul-Olivier Delannois.