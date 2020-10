Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a rencontré les responsables du marché de Noël de la halle aux Draps de Tournai en présence de la police, des pompiers et des services communaux. Après ces échanges, il a été décidé conjointement d’annuler le marché de Noël de cette année.



"Malheureusement, les mesures sanitaires ne permettent pas de réaliser cet événement festif et populaire dans de bonnes conditions, avance le bourgmestre qui remercie Claudine Martin et Patrick Duhaubois, les organisateurs du marché de Noël, pour leur professionnalisme et leur dévouement depuis de très nombreuses années. Je suis certain que je pourrai encore compter à dans le futur sur leur implication."



Organiser un marché de Noël dans de telles conditions aurait demandé énormément d’efforts pour au final ne contenter ni les clients ni les chalands. "En effet, la règle imposée par le CNS nous obligeait à limiter le nombre de personnes à 90 avec l'obligation d'un comptage. Quand on sait que le marché de Noël habituellement peut attirer sur une journée de week-end plus de 2 500 personnes, le résultat n'aurait pu que décevoir énormément de monde."