La ville de Mouscron et sa cellule environnement affichent le sourire en annonçant le retour du marché du terroir.

La crise sanitaire a retardé le démarrage de cette septième édition. La situation étant stabilisée, les producteurs vous donnent rendez-vous le jeudi 18 juin , de 16h à 19h à la Rénovation Urbaine, Place Gérard Kasiers à Mouscron.

Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront mises en place afin d’assurer la sécurité de tous. Entrée unique via la Grand-Place, respect des distances de sécurité, sens de circulation imposé, désinfection des mains et port du masque conseillé. Les exposants ne vous proposeront que de la vente à emporter. Leurs délices seront à consommer à domicile !

Le Marché du Terroir veut valoriser les produits artisanaux et les producteurs locaux. Vous y trouverez une large gamme : fruits, légumes, produits laitiers, boissons, cosmétiques, épicerie fine, mais aussi des créations. Une dizaine de producteurs fidèles seront rejoints par d’autres exposants plus ponctuels, afin de varier les plaisirs.

"Au fil des années, nous avons défini le circuit court dans un rayon de 40 kilomètres autour de Mouscron. L’offre disponible démontre que ce périmètre regorge de ressources et de gourmandises ! Ce marché est le fruit d’un partenariat avec la Maison du Tourisme, le Service des Affaires Culturelles, la Gestion Centre-Ville et la Cellule Développement Commercial. Deux autres rendez-vous sont déjà fixés les jeudis 17 septembre et 15 octobre ", annoncent les organisateurs

Les animations sont suspendues, mais les producteurs seront bien présents.