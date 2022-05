"Une vie pareille, personne ne voudrait la connaître ! Quand j’ai vu les images de la guerre en Ukraine, j’ai été très choqué, parce que ça touchait des gens, des femmes, des enfants… qui n’avaient rien demandé du tout. Jamais, je n’aurais imaginé que cela arrive un jour en Europe. Il m’était impossible de rester les bras croisés, insensible à ce que qui se passe à quinze heures de voiture d’ici." : Axel Gosselin (Flobecq) agit d’abord, "comme chacun", à son propre niveau. Avant de se dire que, parmi tous les gestes de solidarité posés envers les victimes de ce conflit proche, le monde de l’entreprise reste bien frileux : "À ma connaissance, aucune action n’avait même été mise sur pied au niveau régional."

"Énormément de dons !"

Celui qui est responsable RH chez Omniterm Wallonie organise d’abord une récolte de dons au profit des réfugiés en interne, au sein de ce fournisseur en matériel de chauffage qui emploie vingt-six employés et quatorze ouvriers : "Avec un bel engouement immédiat. J’ai eu l’adhésion de tous. On a informé, discuté, débattu ensemble… Très vite sont arrivés les premiers vivres non périssables, les médicaments, des vêtements, des produits d’hygiène, des langes pour bébés… et même des petits meubles. C’était extraordinaire."

Après en avoir eu écho, le personnel de leur société sœur, Carnoy, à Gand, s’est associé à l’opération. Alors, toujours avec l’accord de la direction de mettre sa logistique à disposition, Axel Gosselin se dit alors qu’il serait intéressant d’étendre le mouvement à la centaine d’autres entreprises voisines, dans la zone d’activités économiques de Tournai Ouest : "Fin mars, début avril, J’ai pris contact avec la Chambre du Commerce et d’Industrie de Wallonie picarde, qui a relayé notre appel sur le blog communautaire qu’elle met à disposition des entreprises du zoning."

Deux grosses usines du Hainaut occidental (mais situées hors de la ZAE !), Lutosa et Cosucra, réagissent d’emblée, ce qui permet vite d’atteindre ainsi l’équivalent de plus de dix palettes, soit environ six cents kilos, de dons. Pour acheminer vers l’Ukraine l’équivalent d’un véhicule entier, le Flobecquois décide de passer par le Lions club de Frasnes-lez-Anvaing et région du Renaisis, qui possède déjà une expérience en matière d’envois de biens à destination de l’Ukraine : le président Vincent Robin et Jacques Crucke se montrent réceptifs, l’industriel renaisien acceptant dans la foulée de stocker les dons - la place commençait à manquer chez Omniterm - dans l’entrepôt Crutex du zoning tournaisien. Ils prendront bientôt la direction d’une église orthodoxe de Colfontaine, avant d’être transférés vers l’Europe de l’Est.

Une légère amertume, néanmoins

"L’objectif est atteint. C’est un grand succès !", pour M. Gosselin, qui se montre reconnaissant envers tous ceux qui se sont joints au mouvement (les cinq industriels, le personnel, les membres du Lions club… et sans doute aussi des personnes venues de manière anonyme), mais ne cache pas pourtant une certaine amertume : "J’ai été surpris du manque de réaction, car on a quand même de grosses entreprises ici à Tournai. D’autres choses avaient-elles été organisées avant ? Je ne le pense pas. Veulent-elles rester volontairement discrètes ? Je n’en sais rien… Certains sont restés étrangement muets. Dommage que dans un monde industriel qui se porte bien en Belgique (alors que là-bas, il est à l’arrêt), il n’y ait pas plus de solidarité. Je l’avoue, j’en suis étonné, et d’une certaine manière, un peu déçu. Mais je passe au-dessus au vu de ce que les gens vivent là-bas…"

Celui dont l’action se veut apolitique espère maintenant que cette belle aventure "va en inspirer d’autres."

Pascal Lepoutte