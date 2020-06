Le village de Mont-Saint-Aubert va prochainement connaître des changements d’envergure. Un Master plan a ainsi été établi afin de concilier les intérêts à la fois des citoyens et des nombreux visiteurs.

"Pour des raisons d’opportunité financière, c’est la partie relative à l’aménagement touristique de la partie haute du Mont qui sera mise en œuvre en premier, soulignent les échevins Coralie Ladavid et Philippe Robert. La revitalisation vise à développer une offre touristique qualitative et diversifiée correspondant aux standards et attentes des clientèles d’aujourd’hui tout en respectant la quiétude du village."

Ce projet de revitalisation a été réfléchi avec l’aide des habitants. Les citoyens ont pu s’exprimer et faire part de toutes leurs remarques et propositions.