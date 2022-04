Elles tournent! Les ailes de 24 m de long se laissent entraîner au gré du vent. C’est comme un affront au dieu Éole qui le 10 janvier 2008 soufflait violemment sur le moulin, au point de le faire disparaître du paysage.

"On savait que le piédestal était défectueux. On devait signer une procédure de réparation. Huit jours avant, le moulin s’est effondré! Ce qui nous a surpris, ce sont les pleurs des enfants. C’était une image forte de l’émotion collective", se remémore Thierry Vandeghinste, président de la Fondation du Moulin de Thimougies. Et ce n’était pas la première fois! Le bâtiment avait déjà subi précédemment deux destructions, en 1606 et 1782.