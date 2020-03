Steve Dedeurwaerder a convaincu l’échevin de l’Urbanisme et du Logement Quentin Huart par ses arguments et la concrétisation de son projet d'habitat alternatif.

Ces deux-là sont faits pour s’entendre. À défaut d’animer, ce mercredi soir, la réunion d’information citoyenne sur le thème de l’habitat léger, Quentin Huart a débattu, en entretien singulier et à bonnes distances, avec Steve Dedeurwaerder.

"Depuis près de trois mois maintenant, je vis, à demeure, dans ma tiny house. Mais, désormais, ma préoccupation est de trouver un terrain d’accueil pérenne et me domicilier, comme n’importe quel autre citoyen, dans une commune de Wallonie picarde" , explique le Wattrelosien qui a construit, de toutes pièces, sa petite maison de ses deux mains.

Installé provisoirement, depuis plus de deux ans quand même, sur le terrain d’un ami mouscronnois qui l’a encouragé à concrétiser son rêve, Steve fait le tour du propriétaire, en tutoyant l’échevin estaimpuisien. © Veys

"Je suis impressionné par ce que je découvre et conscient qu’il faut agir en faveur de l’habitat alternatif. Car les prix de l’immobilier ne cessent de flamber et nous observons un véritable exode des jeunes de l’entité ne trouvant plus à se loger chez nous" , lance Quentin Huart, ébahi par la démarche de son hôte, actuellement confiné dans sa toute petite maison.

"Je travaille à mi-temps dans le domaine socio-culturel, pour le compte de la ferme d’animation de la Prairie, à Mouscron. Pourtant, avec un revenu modeste, je suis quand même parvenu à construire ma tiny house pour moins de 25 000 euros. Évidemment, à ce prix-là, j’ai tout fait moi-même. Depuis la conception des plans, jusqu’à la construction de l’ossature et l’aménagement intérieur à mon goût" , précise, fièrement, Steve le bâtisseur.

Car, clés sur porte, ce type d’habitat, répondant à des normes strictes d’isolation des résidences à basse énergie, s’acquiert aux alentours de 80 000 euros, selon le niveau de finition.

"Voilà en tout cas des chiffres qui prouvent que l’habitat léger est une alternative et une réponse à la crise du logement" , observe le fils d’agriculteur qui apprécie, à sa juste valeur, la démarche humaniste de Steve Dedeurwaerder.

Estaimpuis, terre d’asile

"J’ai bourlingué à travers le monde et mon projet s’est essentiellement nourri de ma longue escapade au Canada. Mais, je ne suis pas pour autant un marginal. La trentaine passée, je veux désormais me poser et vivre comme n’importe quel citoyen belge. En payant des impôts et des taxes dans la commune qui acceptera de m’y domicilier, avec ma petite maison sur le dos" , assure le tinyste sans domicile fixe. © Veys

"J’applaudis à la concrétisation de cette volonté de vivre en adéquation avec des valeurs proches de l’écologie et dans un esprit minimaliste. Maintenant, je veux aussi que cette démarche trouve écho auprès d’une communauté de résidents en habitat léger. Car, pour accueillir yourte et tiny house, à Estaimpuis, il nous faut mutualiser les moyens. Mais, ce que je viens d’apprendre, par notre échange de point de vue, me conforte dans l’idée qu’il faut aller de l’avant" , conclut Quentin Huart, assuré, par ailleurs de la bienveillance du fonctionnaire délégué de l’Urbanisme, à Mons.

Tout cela tombe fort à propos, puisque Steve compte trois amis prêts à partager, avec lui, l’aventure de la vie en tiny house à Estaimpuis.