Le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, un bon nombre de personnes vont recevoir ou offrir du muguet, cette fleur symbole du bonheur. Pour les fleuristes de Wallonie picarde, cette période de l'année est attendue avec impatience tout juste avant la fête des mères. En 2018, alors que le muguet belge ne représentant que 10 % sur le marché national, l'année 2022 semble plus propice à la production de ces fleurs munies de clochettes selon l’Union royale des fleuristes de Belgique.

Le jardin de Julie, fleuriste au coeur de la Cité des Cinq Clochers ne peut pas passer à côté du 1er mai. "C'est la fête la plus importante tout comme la fête des mères", précise la responsable. De son côté, le brin de muguet coûte 1,30 euros cette année. "Par rapport à l'année dernière, il a augmenté de 5 centimes. Le covid a malheureusement bon dos. Cette inflation est due à un tout comme le chauffage ou encore le transport. Le prix varie également en fonction de la qualité, de la longueur, de la demande et bien entendu du fleuriste".

Malgré la concurrence ou la perte de certaines traditions, la fête du 1er mai est loin d'être de l'histoire ancienne. "Cela rencontre toujours un certain succès surtout auprès de la classe ouvrière. Cependant, du temps ensoleillé comme ces derniers jours n'est pas favorable pour le muguet. Il aura tendance à vite attraper un coup de chaud. J'espère tout de même que les clients seront nombreux ce dimanche".

La plupart des fleuristes craignent aussi la concurrence et notamment les vendeurs présents par exemple le long des routes. "Malheureusement, on n'a rien à dire là-dessus", confie la fleuriste. D’après la loi, seules les ventes occasionnelles sans but commercial sont autorisées sur la voie publique. De plus, si vous possédez du muguet dans votre jardin, il est possible d'en vendre à condition d’avoir une autorisation du bourgmestre de la commune. En cas d'infraction, l'amende risque d'être salée ...