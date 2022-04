En octobre dernier, les élèves de l’Ecole des Arts – adultes et adolescents – visitaient le musée d’archéologie afin d’y mener un projet d’exposition dans le cadre du 400e anniversaire du Mont de piété, et ce à la demande des conservatrices, Mesdames Marianne Delcourt et Marie-Line Masquelier.

Armés de leur appareil photo ou smartphone, à l’affut de la pièce qui les inspirerait, les élèves étaient nombreux et effectivement, l’inspiration ne se fit pas attendre. La rencontre entre artisans-artistes par-delà les siècles allait bel et bien avoir lieu.

Durant des semaines, les ateliers de l’Ecole des Arts ont vu naître toutes sortes de créations en miroir avec les artefacts imaginés par nos ancêtres, outils, armes et autres bijoux. Professeurs et élèves des cours de poterie, céramique, verre, sculpture, dessin et création textile, tous entraînés dans un même élan.

Début mars, à quelques jours du vernissage, le musée d’archéologie avait dû fermer ses portes au public pour des raisons de sécurité, au grand désespoir des partenaires, mais surtout des élèves. Celui-ci fut de courte durée car très vite, eu égard à la qualité du travail réalisé par les élèves et à leur enthousiasme, la décision fut prise d’organiser coûte que coûte cette exposition.

Qu’à cela ne tienne, le magnifique projet pédagogique allait se prolonger : puisque l’Ecole des Arts ne pouvait aller au musée, le musée viendrait à l’Ecole des Arts !

Les pièces de nos ascendants préhistoriques, romains, mérovingiens et médiévaux seraient photographiées, agrandies, filmées et une installation des œuvres contemporaines des professeurs et des élèves, tout aussi originale, serait proposée. Une occasion de présenter au public l’inventivité et la créativité de l’Homme à travers les âges.

Cette exposition verra donc enfin le jour et sera accessible au public, du lundi au dimanche de 14h à 18h (sauf le vendredi) du 30 avril au 29 mai 2022, où les élèves se feront un plaisir de guider et d'expliquer leur démarche.