C’est une bien triste découverte qui a été effectuée par un employé du garage Premium, situé le long de la chaussée de Bruxelles, ce lundi matin. Il a en effet retrouvé le corps sans vie d’un jeune homme âgé de 20 ans à proximité de l’établissement.

Il s’agit de Rodrick Maurel qui n’a plus donné de signe de vie depuis sa sortie au sein de la discothèque du Come Back, situé non loin de là où il a été découvert ce lundi matin. Quelques heures avant son décès, des personnes partageaient encore l’avis de disparition inquiétante lancé par Child Focus où encore l’appel à l’aide de sa maman sur les réseaux sociaux…

"Le parquet a été avisé de la découverte du corps vers 10 h 20", détaille Frédéric Bariseau, Premier substitut du procureur du Roi de la division de Tournai de l’arrondissement judiciaire Mons-Tournai. Ce dernier précisait encore que les circonstances rendaient ce décès suspect.

"Des personnes présentes au sein de la discothèque le Come Back l’ont vu quitter l’établissement en courant. Elles ont ensuite perdu sa trace. C’est tout ce que nous savons actuellement."

La police est intervenue à l’endroit de la découverte du corps de Rodrick ainsi que le médecin légiste. L’examen externe du corps a eu lieu avant l’autopsie qui se tiendra ce mardi.

"Le dossier a été mis à l’instruction auprès de Mme Hanton du chef d’homicide volontaire", précise encore Frédéric Bariseau. L’enquête va maintenant se poursuivre. "Nous devons encore notamment entendre les personnes qui l’accompagnaient lors de cette soirée mais également le personnel de la discothèque. Les images de vidéosurveillance pourront peut-être également nous en apprendre plus."