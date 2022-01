Selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés ce mardi matin, entre le 15 et le 21 janvier, 47 606 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées chaque jour. C’est donc une hausse de 77% par rapport à la semaine précédente. A ce jour, plus de 3 303 personnes sont hospitalisées pour cause de coronavirus. À titre de comparaison, sur les trois derniers jours: 2.736 personnes étaient hospitalisées vendredi, 2.851 samedi et 3.039 dimanche . Un peu plus de 314 nouvelles admissions à l’hôpital ont été constatées chaque jour en moyenne durant la période de référence, entre le 18 et le 24 janvier, ce qui représente une hausse de 53%.

Le nombre de patients covid en soins intensifs continue, quant à lui, de diminuer: 371. Soit, 6% de moins que la semaine dernière. Une tendance observée dans la plupart des hôpitaux du pays qui peut s'expliquer par la vaccination et la nature du nouveau variant omicron.

Le Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) compte à ce jour 24 patients positifs, dont quatre en réanimation. La semaine dernière, le CHwapi avait admis 27 personnes, parmi lesquelles trois d'entre elles se trouvaient en soins intensifs. "Nous avons d'autres patients positifs, mais ceux-ci sont simplement porteurs - donc pas spécialement symptomatiques - et surtout sont hospitalisés pour une autre pathologie à l'origine. Il n'est donc pas relevant de les comptabiliser", indique le service communication du CHwapi.

Au sein du Centre Hospitalier de Mouscron (CHM), 23 patients sont actuellement hospitalisés dont trois se retrouvent aux soins intensifs. "Cela fait quelques semaines que ces chiffres restent stables. Effectivement, le nombre d'hospitalisation n'augmente pas. Par contre, au niveau des contaminations, cela reste assez conséquent. Face aux précédentes vagues, il y a moins de personnes admises en soins intensifs d'ailleurs ce sont majoritairement des non vaccinés", indique Laurence Deceuninck, responsable du service communication au CHM.

Enfin, pour l'hôpital d'Ath, Epicura compte un patient covid aux soins intensifs et cinq patients dans l'unité de cohortage. Des chiffres en légère baisse par rapport à la semaine dernière puisque l'établissement comptait sept patients Covid dont un aux soins intensifs.