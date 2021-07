Le 12 juillet dernier, les Tournaisiens ont pu découvrir le Babylon Loveshop. Avec une superficie de 450m2, l'établissement sera le troisième plus grand magasin du réseau Belge, derrière ceux de Mons et de Roeselare. Ce nouvel espace émane du concept qui fait le succès du groupe depuis 2016: un loveshop doté d’une atmosphère lumineuse et spacieuse, d'un très grand choix de produits et faisant la part belle au prêt-à-porter sexy.

Babylon veut profiter de cette nouvelle ouverture en Belgique pour diffuser également un message inclusif.

"Nous nous efforçons de répondre aux désirs et aux besoins de chacun: couples, célibataires, hétéros, LGBTQ+, personnes handicapées, fétichistes, fan de BDSM, jeunes et personnes âgées. L’inclusion n’est pas un concept vide de sens pour nous. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Avec une décoration épurée, une ambiance dans laquelle il est agréable de faire son shopping et des employés formés et informés, nous créons un véritable lieu de rencontre pour les personnes qui souhaitent rendre leur vie amoureuse plus agréable ou lui donner un petit coup de piquant", déclare Sylvain Spitaels, CEO du groupe.

En proposant plus de 6.000 références en magasin (et 8.000 sur son webshop), du classique au plus innovant, du plus doux au plus extrême, l'entreprise aime prôner qu’en son sein, aucun désir ne doit être mis de côté. Couples ou célibataires, étudiants ou retraités, hétéros, lesbiennes, gays, transgenres, fans de BDSM, taille XS ou 5XL, timides, audacieux ou curieux: tout le monde est censé ici y trouver son compte.