Le gouvernement wallon a approuvé le Plan infrastructures 2020-2026. Cette nouvelle ne pouvait que ravir les Verts de la région, car outre le fait qu'on retrouve le mnistre Ecolo de la Mobilité Philippe Henry derrière ce plan, Ecolo Picardie salue un plan ambitieux en faveur des modes doux et des transports en commun

Le gouvernement wallon a approuvé le Plan infrastructures 2020-2026. Cette nouvelle ne pouvait que ravir les Verts de la région, car outre le fait qu'on retrouve le mnistre Ecolo de la Mobilité Philippe Henry derrière ce plan, Ecolo Picardie salue un plan ambitieux en faveur des modes doux et des transports en commun .

Et, à l’échelle de notre région, de nombreuses routes feront l’objet de travaux en faveur de la mobilité douce et active, des transports en communs et des voies hydrauliques.Ce Plan Mobilité et Infrastructures concerne à la fois le réseau structurant, les voiries « secondaires » qui desservent et traversent, de nombreux villages et villes, les voies hydrauliques ou encore les RAVEL.

Pour le Templeuvois Laurent Agache, député wallon Ecolo, "Ce plan constitue une avancée importante en faveur d’une mobilité plus respectueuse de tous les usagers, des riverains mais aussi du climat. Ainsi, 250 millions d’euros seront consacrés aux piétons et aux cyclistes, 150 aux transports en commun, 23 à la protection contre les nuisances sonores. Le Gouvernement a mis l’accent sur l’entretien et l’amélioration du réseau existant plutôt que de multiplier les nouvelles routes. C’est sensé. Un budget de 300 millions d’euros sera également dégagé pour la sécurité des infrastructures ".

Dans notre région, plusieurs projets vont être lancés pour 46 863 628 millions d’euros. Cela concerne la sécurisation de la traversée de Péruwelz, y compris des aménagements cyclo-piétons ; la sécurisation de plusieurs carrefours ainsi que le réaménagement de la grand place à Leuze-en-Hainaut.

Différents projets ont été retenus sur Tournai, dont la sécurisation devant la gare (y compris des aménagements cyclo-piétons) et a réhabilitation du revêtement et la création de pistes cyclables sur la N50 à Pecq.

"Le nouveau Plan RAVel 2020-2024 comprend également quelques beaux projets pour la région dont deux qui relient directement une gare SNCB : le L86 à Leuze-en-Hainaut et entre Frasnes-lez-Anvaing et Renaix et le L81 à Blaton. Ces projets soutiennent significativement la mobilité douce et active par le développement d’une infrastructure adaptée (rénovation d’anciennes voies de chemin de fer - 20 millions et de chemins de halage - 5 millions)", ajoute Marie-Colline Leroy, parlementaire fédéral Ecolo.