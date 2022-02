"Pairi Daiza a conclu un accord avec la China Wildlife Conservation Association (CWCA) permettant à l’aîné des pandas géants nés en Belgique de rester en 2022 dans le Jardin des Mondes", a annoncé ce jeudi matin dans un communiqué le parc animalier de Brugelette.

Initialement, Tian Bao, né à Pairi Daiza en juin 2016, devait partir en Chine en 2020 (une fois l'âge de quatre ans atteint), dans le cadre du programme de sauvegarde de l'espèce des pandas géants. Mais les plans ont été modifiés à cause du coronavirus, et son départ retardé une première fois à la fin de l'année 2021. Finalement, l'animal restera encore un an en Belgique et passera son sixième anniversaire à Brugelette.

Depuis la naissance de Tian Bao, deux autres bébés pandas géants sont nés à Pairi Daiza, les jumeaux Bao Di et Bao Mei. "Ils vont s’installer ensemble dans un nouveau territoire qui sera expressément construit pour eux", a également fait savoir le parc dans son communiqué. La séparation des jumeaux et de la maman panda devrait permettre de relancer des tentatives de procréation dans le cadre du programme de conservation de cette espèce vulnérable, lit-on encore. Le parc espère un bébé panda pour 2023, mais "la reproduction des pandas géants, même assistée, est un énormé défi".