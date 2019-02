Chaque année, le domaine animalier en distribuait près de 500.000 à ses visiteurs. Dès sa réouverture le 6 avril prochain, ces produits jetables et non recyclables polluant l’environnement et notamment les océans seront remplacés par de très jolies pailles en bambou

D’ici 2021, l’Union européenne interdira définitivement l’usage de huit catégories de produits jetables et non recyclables qui, à eux seuls, représentent 70% des déchets en plastique échoués dans les océans et sur les plages. Parmi les objets bientôt proscrits, citons les couverts, les cotons-tiges, les gobelets ou encore les pailles. Le parc Pairi Daiza n’a pas attendu cette échéance pour montrer le bon exemple et sensibiliser ses visiteurs à cette problématique environnementale.

“Dès la réouverture du parc le 6 avril prochain, plus aucune boisson ne sera servie avec ces pailles en plastique qui finissent souvent leur parcours dans la nature, causant de graves dégâts parmi la faune et la flore. Nous en distribuions près de 500.000 par an lors des précédentes saisons”, indiquent les responsables du domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette).

En lieu et place, le parc offrira la possibilité au public d’acheter, pour à peine un euro, un kit de quatre pailles en bambou réutilisables. De jolies pailles 100% naturelles, résistantes, facilement lavables grâce à un petit goupillon proposé dans le kit et rangées dans un fourreau de toile de jute. Ces kits répondant à toutes les normes sanitaires en vigueur seront disponibles dans les différents restaurants et points de vente Horeca du parc Pairi Daiza, de même que dans les boutiques. La disparition des pailles en plastique du Jardin des Mondes sera suivie d’autres actions visant à réduire l’utilisation des produits jetables au cœur du parc et donc à encourager les touristes à réduire leur empreinte écologique en modifiant leurs habitudes de consommation.