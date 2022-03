Après avoir été la cible de nombreuses mesures de restriction, l’Horeca pourrait bien vivre à nouveau normalement dans les prochains jours. Le Codeco de ce vendredi décidera du passage ou non au code jaune, synonyme de retour pratiquement à la normale. Les commerçants de Wallonie picarde attendent cette nouvelle avec impatience.

Après de nombreuses bévues, le secteur attend impatiemment la prise de cette décision. Les commerçants se disent tous impatients de pouvoir retrouver une situation normal et pouvoir accueillir à nouveau les habitués non vaccinés, obligés de déserter les établissements pendant la crise. Ils espèrent tout de même que de nouvelles restrictions ne réapparaîtront pas à l’avenir comme cela avait déjà été le cas avant.

Pour d’autres commerces, bien que cette décision soit une excellente nouvelle, un autre problème fait rage, notamment à Tournai… Les travaux. "La rue n'est pas accessible et il est presqu'impossible de se garer dans les environs. Avec le CST obligatoire plus ce problème de travaux, la clientèle a diminué. Le code jaune pourrait arranger un peu les choses mais ne règlera pas tout", indique Ronald. "Les travaux prennent du temps et vont nous pénaliser pendant plusieurs mois voire années mais je pense qu'à terme nous y gagnerons. Cela faisait un moment que la rue n'avait pas été restaurée, il était donc nécessaire de le faire. Les clients habitués non vaccinés devraient revenir avec le code jaune ce qui sera déjà positif. Les travaux sont quant à eux un mal pour un bien", relativise Bruno.

La décision du Codeco de ce vendredi sera donc suivie attentivement par les commerçants du secteur de l’Horeca de Wallonie picarde qui espèrent ne plus être la cible des restrictions si la situation venait à se détériorer à nouveau. Le passage au code jaune serait évidemment positif pour le secteur qui pourrait retrouver ses habitués perdus à cause de la vaccination. Le Codeco ne pourra toutefois rien faire pour les problèmes de travaux.