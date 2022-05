"Le pavillondu Coron fait partie du patrimoine leuzois et l’on se devait de le remettre en valeur. Il est devenu, au terme de deux années de travaux, un véritable bijou architectural alliant l’ancien et le contemporain, avec une touche poétique favorable à l’inspiration créatrice." Aux côtés des autres membres du collège, Willy Hourez, l’échevin libéral de la Culture, ne cachait pas sa fierté d’inaugurer ce magnifique outil fraîchement restauré et agrandi.

Niché au cœur d’un écrin de verdure, en plein centre-ville, le pavillon du parc du Coron a subi une profonde métamorphose, laquelle profitera prioritairement aux acteurs culturels et associatifs dans le cadre de l’organisation d’activités. "L’espace, qui offre désormais plus de possibilités de festivités grâce à son extension, servira pour les réunions des associations mais aussi pour accueillir des expositions, des concerts et autres spectacles", précise l’échevin des Bâtiments, Paul Olivier (Idées).

Ce sera incontestablement aussi une belle vitrine pour la Ville de Leuze qui, malgré l’ampleur de la tâche (NDLR : le bâtiment était à la limite de l’insalubrité quand les autorités ont dû interdire son occupation, en 2013), a dégagé des moyens conséquents pour sa réhabilitation.

Le projet initial, porté par l’ancien échevin de la Culture Dominique Jadot (Idées), avait été évalué à 700 000 € mais son coût a finalement été multiplié par deux au gré des adaptations apportées au fil du temps. Un investissement consenti grâce aux fonds propres de la Commune. "Les travaux répondaient à un véritable besoin du monde associatif et de la population leuzoise. Les futurs occupants bénéficieront d’un outil de réception, d’unecapacité de 80 à 100 personnes selon la configuration", indique l’échevin Willy Hourez.

En bordure de la rue de Condé, le pavillon du Coron dispose désormais de deux salles (230 m2 au total), dont la plus emblématique bâtie dans l’extension située à l’arrière est intégralement vitrée "pour venir embrasser la nature qui l’entoure."

"La volonté était d’organiser le bâtiment de façon logique en étant fermé sur la rue et largement ouvert sur le parc. Les pièces fonctionnelles comme le hall, les sanitaires, la cuisine et le local technique ont ainsi été aménagées à l’avant tandis que les pièces de vie comme la salle de réception se développent côté jardin", souligne le Premier échevin Paul Olivier.

Outre l’aménagement d’un bar, inexistant dans les anciennes installations, le site jouit d’une terrasse aux dimensions généreuses qui surplombe ce poumon vert du centre-ville. Les escaliers de la terrasse pourront se muer en gradins lors d’événements en plein air.

Si l’extension habillée d’un bardage bois ne détonne pas dans ce cadre verdoyant, le parti pris architectural n’en est pas moins audacieux. L’exemple le plus frappant est la création d’un cheminement piéton matérialisé par un maillage métallique qui ondule et s’enroule autour de la nouvelle partie du pavillon. "Les architectes du bureau ORAES ont proposé une extension de forme organique via, notamment, cette promenade ‘‘intérieure’’ qui forme une double peau au bâtiment. Un aménagement dont l’objectif est de créer une liaison entre l’entrée du parc et le pavillon."

La restauration du pavillon n’est qu’une étape dans la revitalisation du domaine. Le collège a prévu un budget pour une étude qui sera réalisée par un architecte paysagiste. La plaine de jeux sera par ailleurs réaménagée dans les prochains mois.

Un peu d’histoire…

L’histoire du pavillon du Coron débute en 1872 lorsque la société du Coron établit son siège à la rue de Condé. À l’époque déjà, le caractère festif des lieux était fortement marqué avec la volonté, pour la société, d’y déployer un espace de balades, d’animations et de réunions au profit de ses membres et de leurs familles.

Peu à peu, le domaine du Coron se mue en un "waux-hall", lieu de divertissement en intérieur et en plein air. Le lieu fut ensuite acquis par un privé et c’est en 1975 ou 1976 (NDLR: les avis divergent…) que la Commune de Leuze racheta, en vue de le mettre à disposition de ses citoyens, le parc boisé et son pavillon à la famille de bonnetiers Fontaine. Montant de la transaction: 112 500 euros pour un site s’étendant sur 1,33 hectare.

Avant la fermeture du pavillon, pour cause de vétusté en 2013, et la mise à l’étude d’un projet de rénovation sous la précédente législature, la gestion du site fut confiée par la Ville de Leuze au centre culturel, dès sa création en 1995.

"Un investissement pas indispensable pour la Culture": les propos du bourgmestre ont laissé un goût amer à l’assemblée

Rares sont les inaugurations, traditionnels moments de réjouissances, où des voix discordantes se font entendre… Le bourgmestre Lucien Rawart (MR) a pris tout le monde de court, vendredi soir, en livrant un discours déroutant qui a plongé l’assemblée, y compris certains membres du collège, dans la stupéfaction…

"Ce projet a été si souvent remis en question que l’on n’y croyait même plus. Si c’était à refaire, cet investissement non obligatoire ne serait sans doute plus porté par la majorité du collège vu l’état actuel de nos finances, mises à mal par les indexations, la cotisation de responsabilisation, les dotations au CPAS, à la police… J’ai entendu que le bâtimentserait principalement réservé au domaine culturel.Je me demande si ces travaux étaient indispensables pour le centre culturel (NDLR: son équipe n’a pas dû apprécier…),qui est hébergé au sein des locaux rénovés de Dujardin et dont les activités se déroulent dans de nombreux lieux publics (Grand-Place, places de villages, hôtel de ville…). De plus, les édifices religieux peuvent accueillir des événements, avec la possibilité d’obtenir des subsides pour la réhabilitation des églises classées. "

"L’extension du pavillon du Coron apporte une belle touche contemporaine au bâtiment. On a mené à bien ce beau projet qui valorise la ville parce qu’on ne voulait pas que Leuze devienne une cité-dortoir (sic).C’est sans doute aussi pour récompenser les efforts des anciens et actuels échevins, Dominique Jadot (Idées) qui a amené ce dossier sous la précédente législature, Paul Olivier (Idées) qui voulait inaugurer un bâtiment et mon collègue Willy Hourez (MR) qui souhaitait offrir le meilleur pour la culture et le tissu associatif. " Le premier magistrat a enfin affirmé sa volonté, à l’instar d’autres élus lors du dernier conseil communal, de laisser l’opportunité aux habitants de louer le pavillon en cas d’inoccupation.