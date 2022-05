Fabrice Glineur et Mégane Risselin sont les heureux parents d’un petit Gaby né le dimanche 1er mai dernier. Leur bébé devait en principe naître quelques jours plus tard, à la maternité des Dix Lunes de la clinique Epicura, à Ath, mais il a décidé de venir au monde un peu plus tôt. "Quand on s’est rendu compte que le travail (d’accouchement) était déjà à un stade avancé, je suis allé chercher nos deux grands enfants pour qu’ils s’occupent de notre petit de trois ans, afin de pouvoir aller en voiture à la maternité. Mais tout a été si vite qu’on n’a pas pu embarquer dans la voiture: il a fallu appeler les services de secours", raconte le papa.

"On n’a pas attendu longtemps: une ambulance et le SMUR sont arrivés rapidement, avec deux ambulanciers de la zone de secours, une infirmière, un médecin et une sage-femme qui nous a confié qu’elle assistait à son premier accouchement dans de telles conditions".

Fabrice souhaite raconter son histoire pour rendre hommage à cette équipe qui, dit-il, a été formidable. "Je suis reconnaissant envers ces gens, ils ont pu nous rassurer malgré le contexte stressant. C’est apparemment la première fois qu’une naissance a lieu dans une ambulance depuis l’inauguration de la nouvelle caserne de Rebaix. C’était un moment exceptionnel. Et en plus, ce jour-là, mon père fêtait son anniversaire".

Né le 1er mai dans l’allée de la propriété, rue La Blanche, Gaby est en pleine forme. "Il est gourmand, et très vif", dit son papa. "À cause du Covid, quand l’épidémie était plus virulente que maintenant, ma femme ne souhaitait pas accoucher à l’hôpital car elle craignait d’être isolée. Son vœu a finalement été exaucé" .