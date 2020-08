Les rayons du soleil suscitent bien des envies : barbecues, pique-niques, balades et autres réjouissances en plein air sont à l’ordre du jour. Les moments de détente ne doivent toutefois pas être synonymes de relâchement de nos efforts pour préserver l’environnement.

Voici quelques conseils pratiques pour profiter pleinement de ces moments privilégiés tout en veillant à ne pas produire de déchets.

Tous vos plats prêts à être dégustés seront transportés dans des boîtes réutilisables. On dit non à l’aluminium, au film cellophane et autres sachets jetables. Les boîtes éviteront en outre que les aliments ne s’écrasent au fond des sacs.

Pensez aux aliments qui ne nécessitent ni couverts, ni assiettes, comme les sandwichs, les wraps, les pizzas, les parts de cakes salés, etc.

Si malgré tout vous souhaitez utiliser de la vaisselle lors de votre pique-nique, investissez dans des couverts lavables et durables en plastique dur ou en bambou, par exemple. Ils auront en plus la qualité d’être légers et donc, plus pratiques à transporter.

Mutualiser vos repas

Préparer les plats tout en "mutualisant" permet de gagner du temps en plus de permettre de réduire sa production de déchets. Par exemple : l’un des convives cuisine une quiche maison avec des aliments achetés localement et en vrac, il la prédécoupe en plusieurs parts à partager lors du pique-nique et il n’y a plus qu’à la savourer sur place.

Sur le même principe, un autre convive peut préparer un mélange de légumes croquants à partager.

Pensez également aux fruits et légumes qui ne nécessitent pas de couverts. Des carottes prédécoupées à tremper dans une sauce au yaourt, des branches de céleri ou des quartiers de pommes à tremper dans un pot de beurre de cacahuète. Les combinaisons possibles sont multiples et délicieuses !

Préparez à l’avance

Pour le dessert, pourquoi ne pas le préparer à l’avance en famille ? Préparer des cookies maison, par exemple, ne prend que 15 minutes et pratiquement le même temps de cuisson. Vous aurez ainsi la possibilité de confectionner votre dessert avec des produits achetés en vrac et transportés dans des boîtes réutilisables.

Et pour les boissons, l’incontournable gourde se doit d’être au rendez-vous. Rien de plus rafraîchissant que de l’eau, du robinet bien sûr, lorsqu’il fait chaud.

Votre escapade générera malgré tout quelques déchets ? Prévoyez alors un sachet en plastique pour les emporter et les jeter plus tard à la poubelle.

Pour le transport, le sac à dos est le plus facile, pensez à ce que chacun prenne le sien pour ne pas trop vous surcharger ! Un sac isotherme sera utile pour éviter de briser la chaîne du froid pour les aliments qui le nécessitent.

Préférez les mouchoirs et les serviettes en tissu aux essuie-tout jetables.

Enfin, n’oubliez pas votre nappe en tissu qui pourra aussi vous servir de tapis de sol pour, pourquoi pas, terminer votre pique-nique par une agréable sieste… du moins si les enfants vous le permettent !

None