Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, un ensemble de services sociaux issus du secteur privé et public se coordonnent avec le soutien du Relais Social Urbain et de la Région wallonne afin de proposer une attention spécifique aux plus démunis.

Les températures commencent à chuter et le Plan grand froid est lancé. Les différents intervenants déploient un système de prise en charge pour que les personnes fragilisées puissent se réchauffer, accéder aux commodités et trouver un toit pour passer la nuit. L’année dernière, malgré le contexte de pandémie qui a entraîné quelques modifications, les structures ont pu offrir un accueil décent grâce à des moyens supplémentaires. "Un dispositif supplétif installé à la caserne Saint-Jean a permis d’héberger de jour comme de nuit des sans-abri", souligne Quentin Ervyn, président du Relais Social Urbain à Tournai (RSUT). Toujours en période de crise sanitaire, le défi reste le même, "sauf que nous ne bénéficierons pas d’aides comme en 2020. L’enveloppe de 50 000 euros accordée par la Région wallonne pour être capable d’assurer 7j/7 est dérisoire."