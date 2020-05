Les centres de formations s'organisent pour assurer une rentrée en toute sécurité le 18 mai prochain.

Enfin, au niveau des examens de fin d'année, les équipes pédagogiques de l'IFAPME étudient en ce moment les modalités pour chacun des examens en veillant à ce que la charge de travail soit appropriée. "Ces modalités seront communiquées par les centres IFAPME aux apprenants. Chaque situation sera analysée individuellement."

Une partie des élèves s'apprête à retrouver le chemin de l'école ce lundi 18 mai. Si les différents établissements scolaires préparent depuis plusieurs jours cette reprise, il en est de même pour les centre de formation IFAPME, Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, qui mettent tout en œuvre pour permettre aux apprenants de revenir partiellement et graduellement en cours.En plus des mesures prises telles que le port du masque, l'hygiène des mains ou la distanciation sociale, des aménagements spécifiques sont réalisés dans chaque Centre et pour chaque formation.Durant le confinement, les apprenants IFAPME ont été sollicités par leurs formateurs afin de suivre des cours à distance lorsque c'était possible. Dès ce lundi, certaines formations seront organisées en présentiel et/ou à distance. "Lorsqu'une reprise en présentiel est envisageable, elle se fera de manière partielle et graduelle, selon des règles sanitaires strictes", détaille-t-on du côté de l'IFAPME.La priorité sera donnée aux formation des apprenants des années certifiantes. "En ce qui concerne la formation pratique en entreprise, les stages ont repris dans certains secteurs selon la même logique graduelle."