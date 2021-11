Dès ce lundi 22 novembre 2021, l’entreprise Vereecke entreprendra des travaux de réfection de pavage à l’angle formé par la rue As-Pois et la place de Lille. Le travail nécessitera une fermeture de voirie jusqu’au 3 décembre 2021. Ainsi, la portion de la rue As-Pois en sens unique sera barrée à hauteur de la place de Lille, mise en cul de sac et double sens afin que les riverains puissent y accéder via la rue Jean Noté.

Du 22 au 24 novembre 2021, la firme Pierre Petit procèdera à des travaux de réparation d'égouttage à hauteur du numéro 4 de la rue André Hennebicq. Le travail s'effectuera en accotement et demi-voirie. Une signalisation conforme à ce type de chantier sera installée.

Des chantiers aussi dans les villages

Jusqu’au 29 novembre 2021, la société renouvellera l’étanchéité du pont de la Drève du Marais, à Froyennes. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du chantier de renouvellement des infrastructures ferroviaires entre Tournai et Blandain et y interdiront toute circulation routière et piétonne durant le chantier. Dès lundi 22 novembre 2021, Infrabel entretiendra également les passages à niveau situés Hameau du Molinel, Rue du Touquet et Route du Tabac, à Blandain. Elle renouvellera également les rails et les supports des rails (traverses) aux abords de ces passages à niveau, entraînant leur fermeture temporaire. Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route.