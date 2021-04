Le Pôle hainuyer et le CPAS de Tournai collaborent et lancent le Student Food Service Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Des paniers solidaires vont être distribués aux étudiants qui ont subi une baisse de revenu en raison de la crise sanitaire. © BELGA

La crise sanitaire actuelle, qui touche notamment notre pays depuis maintenant plus d'un an, n'épargne malheureusement personne. Cette crise se transforme par ailleurs en crise alimentaire notamment pour les étudiants qui, suite à la perte de leur job étudiant, se retrouvent en grande difficulté.



Face à ce constat, le Pôle hainuyer, qui regroupe l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur situées sur le territoire de la Province du Hainaut, et le Centre Public d'Action Sociale de Tournai ont décidé de se mobiliser afin de les soutenir en leur proposant le Student Food Service, soit des paniers solidaires grâce à la Banque alimentaire du Hainaut occidental et de Mons-Borinage.



"À l'intérieur de ces paniers, les étudiants y trouveront des denrées alimentaires de base, détaillent Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai, et Philippe Dubois, coprésident du Pôle hainuyer. Ce soutien aux étudiants vient renforcer les aides pouvant être octroyées par les CPAS. Celles-ci peuvent consister en une aide au logement, en matière d'énergie, en un soutien psychosocial, au paiement de soins médicaux, à l'acquisition d'un ordinateur, à honorer la facture de téléphone portable, à payer des lunettes, des fournitures scolaires, des vêtements, etc."



D'ailleurs, ce sont actuellement 220 jeunes entre 18 et 25 ans qui sont actuellement soutenus par le CPAS de Tournai. "Ce nombre ne reflète certainement pas la réalité des 18-25 ans en situation précaire sur le territoire tournaisien", explique encore Laetitia Liénard. Certains jeunes hésitent en effet à contacter les CPAS. Pourtant, ces derniers ne doivent pas être considérés comme la dernière solution. "En prenant les devants, on peut éviter que la spirale négative ne s'emballe. Le CPAS peut aider les jeunes à vivre dignement et à ne pas hypothéquer leur avenir. Il ne faut pas hésiter à contacter le centre au 069.884.445."



Si le projet Student Food Service est actif depuis le 4 mars à Mons, il a débuté il y a quelques jours à Tournai. Il sera en cours au sein de la cité des Cinq Clochers jusqu'au 30 juin. La distribution a lieu au sein des institutions du Pôle hainuyer ou à la HEH, à la rue Claquedent, tous les jeudis, de 10h à 15h, dans le respect des mesures sanitaires.