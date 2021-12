Le pont Notre-Dame à Tournai a été rouvert à la circulation ce vendredi à 09h30. Le remplacement de l'ouvrage avait été entaché, en octobre dernier, par un accident mécanique dû à la rupture d'une pièce lors de manoeuvres d'essai. Les pièces défectueuses ont été usinées et remplacées. "Nous avons reçu l'information du SPW-Mobilité que le pont Notre-Dame pourrait être rouvert à la circulation à partir de ce matin", a annoncé le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. "Cela signifie que les engins de chantier actuellement situés à la rue hôpital Notre-Dame disparaîtront et que la circulation dans cette rue sera à nouveau possible. Aussi, on pourra dès lors circuler à nouveau sur le pont Notre Dame", se réjouit l'élu local.

Des travaux d'égouttage devront toutefois être réalisés à la mi-janvier à la rue Royale dans le cadre de la réfection de cette artère. "Cet autre chantier nécessite la pose d'engins sur le carrefour situé entre la rue Royale et le quai saint Brice. Dès lors, la circulation des véhicules sera à nouveau interdite à partir de ce moment-là. Par contre, la circulation des modes doux (vélos, piétons...) sera quant à elle autorisée sur le pont, même durant ces travaux", précise le mayeur.

Seul pont mobile entre les deux rives de l'Escaut, au centre de Tournai, le pont Notre-Dame assure la liaison entre la gare et la cathédrale Notre-Dame. Vétuste et non réparable, l'ancien ouvrage avait été remplacé par un pont à l'identique posé, sans problème, le 28 août dernier.

Placé en position haute afin d'assurer la circulation des péniches sur l'Escaut, ce pont de 155 tonnes a connu une avarie le lundi 13 septembre lors d'une séance d'essais. Sérieusement endommagés, deux portiques de ce pont ont dû être réusinés avant d'être replacés. De nouveaux essais en début de semaine ont pu confirmer que le pont était à présent opérationnel.