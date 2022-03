Trois élus de l’actuelle opposition communale ont décidé de s’unir pour former un nouveau groupe politique. Le nom, le logo et les protagonistes sont à découvrir en avril.

Après une gestation bien réfléchie, cette nouvelle coalition est née de Frédéric Hallez et Clémentine Vandenbroucke (tous deux membres du groupe Action) ainsi que de David Werquin (PS).

«Un manque flagrant de vision et d’ambition»

Les trois intervenants partent d’un constat à mi-mandat dont celui de Frédéric Hallez, en politique depuis 2012: "Je me suis rapproché d' "Action" qui correspondait à mes attentes, à mes valeurs, à ma vision,. Cette décision faisait sens par rapport à mon parcours". Et puis, les élections de 2018 ont bouleversé les équilibres au niveau de la Ville permettant à trois partis de créer une majorité et de renvoyer l’historique parti Action sur les bancs de l’opposition. "Depuis, nous assistons à un abaissement incroyable du débat public, du débat politique. Nous assistons à un manque flagrant de vision et d’ambition pour notre Ville. Rien n’a été fait depuis trois ans pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Des nouveaux projets sont annoncés, mais on nous dit qu’il n’y a pas de sous. Toutes les promesses des élections ont disparu. Quand le service public et l’exercice démocratique sont mis à mal et attaqués comme ils le sont actuellement, il y a urgence d’agir!"

«Action n’est pas parvenu à se réinventer»

La jeune Clémentine Vandenbroucke, élue en 2018 et échevine, ne se retrouve plus dans la politique du groupe Action. "J’ai comme valeur l’humanisme en visant l’intérêt de tous. Avec Action, l’opposition est trop tournée vers le passé. Le parti n’est pas parvenu à se réinventer". Les deux élus d’Action ont été rejoints dans leur projet de la création d’un nouveau mouvement politique par le quinquagénaire David Werquin qui a marqué le parti socialiste cominois. "La politique doit se faire au service des citoyens et pas pour son ego personnel. Le fossé entre le politique et le citoyen est grandissant. Il y a un manque de rigueur dans la gouvernance", déplore-t-il.

Un appel pour renforcer les rangs

Après avoir situé la ville dont ils rêvent au point de vue solidaire, économique, commercial, sécuritaire, démocratique, Frédéric Hallez poursuit: "Nous lançons donc un appel à toutes celles et tous ceux y compris aux femmes et aux hommes politiques qui partagent nos constats, qui partagent notre détermination, qui comprennent que ces prochaines années seront décisives… à nous rejoindre. Notre Ville a une quinzaine d’années de retard dans un tas de domaines cruciaux. Que celles et ceux qui souhaitent relever leurs manches viennent renforcer nos rangs pour s’assurer qu’un équipage pilote notre ville, notre administration".

Clémentine Vandenbroucke, échevine dans l’opposition, ajoute: "Nous voulons faire table rase des vieilles rancœurs politiques et mêmes personnelles pour proposer des sujets concrets et réalistes." David Werquin conclut: "Nous prenons tous les risques pour proposer une nouvelle alternative aux citoyens dans une opposition constructive et travailleuse, et nous espérons avoir un rôle important à jouer à l’approche des élections de 2024."

S’ils changent d’"étiquette" politique, les trois protagonistes resteront dans l’opposition au sein du conseil communal afin de poursuivre leur engagement politique communal.

Si le nom du nouveau groupe politique, son logo et ses membres ne seront connus que début avril, les prochains mois permettront également de peaufiner un programme.