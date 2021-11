Frédéric C., inculpé d'une tentative d'assassinat sur la sœur de Jean-Claude Van Damme, comparaîtra devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Tournai, le 24 mars 2022. Instruite à Bruges, cette affaire a été renvoyée à Tournai pour une question linguistique. Prévue jeudi, cette affaire a été reportée à la demande de l'avocate de la défense, Me Alice Gruwez.

Véronique Van Varenberg, sœur de l'acteur, avait rencontré Frédéric sur Facebook. Constatant que cet homme s'intéressait plus à la fortune de son frère qu'à elle, la sexagénaire a mis fin à la relation.

Le 17 mars 2017, Véronique a été agressée chez elle à Knocke. Elle accuse son ex-compagnon qui était passé chez elle pour reprendre ses affaires. Après un bref passage aux toilettes, l'homme aurait violemment frappé la sœur de l'acteur avec un rouleau à pâtisserie. Un des manches de l'ustensile se serait brisé à cause de la violence du coup. Le visage en sang, la femme s'est rendue aux urgences avec son agresseur. Elle a porté plainte six mois plus tard.

Le prévenu conteste les faits.